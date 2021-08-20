Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствах

В течение 2021 года зарплаты украинских учителей должны вырасти суммарно на 30%: с января оклады повысили уже на 20%, с декабря вырастут почти на 9%. На данный момент средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении – 6,6 тыс. гривен или 210 евро.
При этом министр образования Сергей Шкарлет утверждает, что Украина по зарплатам учителей не отстает.
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В Польше, на которую любит равняться украинская власть, средняя зарплата учителя в государственном учреждении образования составляет 1 тыс. 210 евро в месяц.
В других странах – соседках Украины учителя в среднем зарабатывают: в Словакии – 1 тыс. 342 евро в месяц, в Венгрии – 1 тыс. 116 евро, в Румынии – 979 евро.
Немного, если сравнивать с другими европейскими странами, но все же больше, чем в Украине, получают учителя в Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Сербии – 803 евро, 748 евро и 630 евро соответственно.
От 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.
В странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают гораздо больше. Средняя зарплата учителя в Дании – 6 тыс. 207 евро, в Исландии – 5 тыс. 935 евро, в Германии – 5 тыс. 788 евро, в Финляндии – 4 тыс. 644 евро, в Австрии – 5 тыс. 446 евро.
В Великобритании среднемесячная зарплата учителя в государственном учреждении – 3 тыс. 683 евро, в Италии – 2 тыс. 816 евро, в Словении – 2 тыс. 230 евро.
Инфографика: «Слово и дело»
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