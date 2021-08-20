0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствах

Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствах

В течение 2021 года зарплаты украинских учителей должны вырасти суммарно на 30%: с января оклады повысили уже на 20%, с декабря вырастут почти на 9%. На данный момент средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении – 6,6 тыс. гривен или 210 евро.

При этом министр образования Сергей Шкарлет утверждает, что Украина по зарплатам учителей не отстает.

Читайте также: Шкарлет раскрыл секрет, как учителя могут увеличить свою зарплату на 20%

В Польше, на которую любит равняться украинская власть, средняя зарплата учителя в государственном учреждении образования составляет 1 тыс. 210 евро в месяц.

В других странах – соседках Украины учителя в среднем зарабатывают: в Словакии – 1 тыс. 342 евро в месяц, в Венгрии – 1 тыс. 116 евро, в Румынии – 979 евро.

Немного, если сравнивать с другими европейскими странами, но все же больше, чем в Украине, получают учителя в Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Сербии – 803 евро, 748 евро и 630 евро соответственно.

От 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.

В странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают гораздо больше. Средняя зарплата учителя в Дании – 6 тыс. 207 евро, в Исландии – 5 тыс. 935 евро, в Германии – 5 тыс. 788 евро, в Финляндии – 4 тыс. 644 евро, в Австрии – 5 тыс. 446 евро.

В Великобритании среднемесячная зарплата учителя в государственном учреждении – 3 тыс. 683 евро, в Италии – 2 тыс. 816 евро, в Словении – 2 тыс. 230 евро.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.