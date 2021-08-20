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Американские миллиардеры разбогатели на 1,8 триллиона долларов

Американские миллиардеры разбогатели на 1,8 триллиона долларов

Пандемия обернулась значительными финансовыми трудностями в США, но сверхбогатые люди обошлись без серьезных потерь.

Insider сообщает, что миллиардеры настолько хорошо справились с эпидемией коронавируса, что стали в общей сложности на 1,8 триллиона богаче.

Организация «Американцы за налоговую справедливость» (ATF) и программа Института политических исследований по вопросам неравенства (IPS) выпустили отчет, который показывает, сколько заработали миллиардеры за время пандемии. Их общее благосостояние взлетело почти на две трети — 62 процента — и достигло 4,8 триллиона долларов. В марте 2020 года богатейшие люди Америки суммарно владели приблизительно тремя триллионами долларов.

Состояние генерального директора Tesla Илона Маска увеличилось на 150 миллиардов долларов за пандемию, то есть на 600 процентов, а богатство основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 75 миллиардов.

«Удача этих миллиардеров в последние 17 месяцев выглядит еще более ужасающей, когда сравнивается с разрушительным влиянием коронавируса на рабочих людей, — говорится в отчете. — Более 86 миллионов американцев потеряли работу, почти 38 миллионов переболели коронавирусом и более 625 тысяч умерли от него».

Отчет вышел после июньского доклада организации ProPublica, в котором описывалось, как самым богатым американцам, в том числе Безосу и Маску, удалось избежать выплаты федерального подоходного налога.

По материалам Лента.РУ
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