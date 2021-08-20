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Государственная исполнительная служба взыскала в пользу 555 работников 21,6 млн грн задолженности по выплате зарплаты

Государственная исполнительная служба взыскала в пользу 555 работников 21,6 млн грн задолженности по выплате зарплаты

Благодаря органам ГИС работникам по всей Украине продолжают возвращать невыплаченную ранее заработную плату.

Органы государственной исполнительной службы в течение 16-22 августа взыскали в пользу 555 работников 21,6 млн грн задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает Минюст.

Самая большая сумма – 12 млн грн – взыскана Отделом принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции с Коммунального предприятия тепловых сетей «Криворожтеплосеть». Средства, взысканные со счетов должника, находятся на стадии распределения между работниками. Исполнительное производство открыто 4 августа 2021 года.

В целом с начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 442,7 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 29 774 работникам.

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По материалам Finance.UA
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