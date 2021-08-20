СБУ разоблачила коррупционную схему при оформлении недвижимости

СБУ уличила в коррупции государственного регистратора одного из центров предоставления административных услуг Днепропетровской области. Чиновник и его сообщник создали противоправный механизм при регистрации недвижимого имущества. Своими действиями они обманули людей на десятки миллионов гривен.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
По материалам следствия, государственный регистратор ЦПАУ требовал взятки с местных жителей за быструю и беспрепятственную регистрацию недвижимости. Его сообщник, бывший депутат одного из районных советов, арендовал офисное помещение, где они принимали «клиентов».
Фото: СБУ
Свои услуги злоумышленники оценивали в десятки тысяч гривен, все зависело от количества объектов и «зажиточности» клиентов.
Внедренная коррупционная схема существовала почти два года и приносила ее организаторам прибыль в полмиллиона гривен ежемесячно.
Сотрудники СБУ задокументировали противоправную регистрацию 11 объектов недвижимого имущества. Злоумышленники задержаны во время получения очередного транша неправомерной выгоды.
Фото: СБУ
В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили большое количество наличности, печати других организаций, в том числе и государственных, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
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