СБУ разоблачила коррупционную схему при оформлении недвижимости

СБУ уличила в коррупции государственного регистратора одного из центров предоставления административных услуг Днепропетровской области. Чиновник и его сообщник создали противоправный механизм при регистрации недвижимого имущества. Своими действиями они обманули людей на десятки миллионов гривен.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, государственный регистратор ЦПАУ требовал взятки с местных жителей за быструю и беспрепятственную регистрацию недвижимости. Его сообщник, бывший депутат одного из районных советов, арендовал офисное помещение, где они принимали «клиентов».



Фото: СБУ

Свои услуги злоумышленники оценивали в десятки тысяч гривен, все зависело от количества объектов и «зажиточности» клиентов.

Внедренная коррупционная схема существовала почти два года и приносила ее организаторам прибыль в полмиллиона гривен ежемесячно.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную регистрацию 11 объектов недвижимого имущества. Злоумышленники задержаны во время получения очередного транша неправомерной выгоды.



Фото: СБУ

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили большое количество наличности, печати других организаций, в том числе и государственных, а также черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.