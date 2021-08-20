В период пандемии коронавируса, когда миллионы людей оказались в самоизоляции и перешли на удаленную работу, в мировой экономике произошла масштабная трансформация.
В настоящее время многие компании отдают предпочтение новой «гибридной» форме труда — совмещение удаленной и офисной работы. Пандемия сделала центры городов не такими привлекательными для сотрудников.
Экономисты подсчитали, что переход на «гибридную» работу ударит по экономике в центрах городов США, откуда, как показала практика, в период пандемии коронавируса, когда большое количество сотрудников работали удаленно, произошел отток людей. Там же сократились продажи в кафе, магазинах и парикмахерских. Кроме того, отсутствие необходимости ездить в центр в период изоляции спровоцировало сокращение поездок на общественном транспорте. Например, на Манхэттене расходы на досуг упадут по крайней мере на 13 процентов.
Трансформация формы работы будет иметь болезненные последствия для многих городских предприятий. Экономисты отмечают, что происходит «перестройка», которая позволит оживить малые города и пригороды. Спрос на недвижимость в «зеленых» пригородах вырос.
«Дельта”-штамм коронавируса быстро распространяется по всему миру, в связи с чем планы по возвращению сотрудников в офис часто откладываются. Многие компании хотят сочетать преимущества удаленной работы с эффективностью офисных встреч. Google позволит сотрудникам провести два дня «там, где им работается лучше всего». Компания Lazard, занимающаяся финансовыми консультациями, следует этому примеру. Компания State Street совсем закроет два своих офиса на Манхэттене, отдавая частичный приоритет удаленной работе. Apple заявляла, что сотрудники будут работать в офисе не менее трех дней в неделю.
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