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Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторов

Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторов

Владимир Зеленский утверждает, что Украина уже стала более привлекательной для инвесторов, чем ряд других стран Европы. Впрочем, против нас было много антирекламы.

Об этом глава государства заявил в эфире программы «Право на власть».

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Он отметил, что многие иностранные бизнесмены заинтересованы в том, чтобы выставить Украину в негативном свете.

Зеленский объяснил, что они не хотят, чтобы наша страна выходила на международный рынок. Ведь люди здесь работают задешево. Так что, мол, наши IT-шники сырье делают, и прекрасно, пусть они не будут отдельными субъектами. Именно поэтому из-за мощной антирекламы на какое-то время упала инвестиционная привлекательность Украины.

Украинский президент подчеркнул, что соглашается: Украина – это страна фьючерсов. Конечно, всегда есть риски. Однако западный бизнес не может заработать где-нибудь столько, как у нас. “Там люди расслаблены, а наши – они являются воинами, они хотят создать что-то мощное”, – отметил глава государства.

Справка Finance.ua:

  • накануне эстонский президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать в Украину. Мол, бывали случаи, когда эстонцы теряли здесь свою собственность;
  • также она сказала, что для получения членства в Евросоюзе Украине предстоит «еще 20 лет работы».
По материалам Телеканал 24
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