Столичного предпринимателя подозревают в поставках некачественных продуктов для ВСУ

В Киеве сообщили о подозрении предпринимателю в хищении почти 800 тыс. грн на поставке продуктов питания для военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Соломенская окружная прокуратура Киева по результатам следственных действий уведомила о подозрении предпринимателя по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

«По данным следствия, между предпринимателем и воинской частью был заключен договор на закупку 10 тыс. кг мясопродуктов — мясных консерв для питания военнослужащих. Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передала воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом», — говорится в сообщении.

Согласно экспертному заключению государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, поставленные мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТ. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.

На причастных к делу предприятиях проведены обыски. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.