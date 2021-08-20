Криптотрейдеры из Украины и других стран получили убытков на $20 млн: будут судиться с биржей

Трейдеры, требующие от криптовалютной биржи Binance возмещение ущерба за сбой во время потрясений на криптовалютном рынке в начале этого года, заручились финансовой поддержкой.

Швейцарская финансовая группа Liti Capital, специализирующаяся на судебных разбирательствах, пообещала выделить не менее $5 млн на финансирование международного арбитража против Binance в Гонконге. Крупная юридическая фирма из Нью-Йорка White & Case будет представлять интересы инвесторов, сообщила Financial Times.

Первоначальная группа из шести инвесторов из таких стран, как Украина, Австралия, Франция и США, заявила, что компенсация должна составлять не менее $20 млн. Кроме того, они надеются привлечь еще несколько сотен трейдеров.

Данный судебный иск станет проверкой, может ли разрастающаяся криптовалютная биржа, которая работает через сложную глобальную сеть юрлиц и не имеет официальной штаб-квартиры, противостоять юридическим жалобам от своих клиентов.

Зарегистрированная на Каймановых островах криптобиржа Binance является одним из крупнейших игроков в индустрии цифровых активов. Она все чаще сталкивается с растущим давлением после серии нареканий со стороны регулирующих органов.

В частности, власти Великобритании, Гонконга и Японии высказывали свои замечания по поводу практики компании по борьбе с отмыванием денег.

Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао пообещали ужесточить процедуры соблюдения нормативных требований и более тесно сотрудничать с финансовыми надзорными органами в тех странах, где криптобиржа предоставляет свои услуги.