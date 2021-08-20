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Ribble представила самый быстрый в мире велосипед (фото)

Ribble представила самый быстрый в мире велосипед (фото)

Британский производитель Ribble провел три года в испытаниях и оптимизации, задавшись целью собрать самый быстрый дорожный велосипед в мире. Благодаря улучшению аэродинамики модель Ultra SL R стала еще быстрее.

Производитель позволяет заказчику самому укомплектовать свой будущий велосипед, но предлагает и базовую комплектацию.

Цены на велосипед начинаются от $ 4 436, рассказывает HighTech Plus со ссылкой на New Atlas.

Создавая Ultra SL R, инженеры полностью переделали предыдущую модель велосипеда – Endurance SL R, оптимизировав его от рамы до последней гайки.

Многочисленные испытания в аэродинамической трубе показали, что начинать редизайн надо с руля. За основу был взят тип руля “бараньи рога”, которым придали большую эргономичность и надежность.

Специальная конструкция обеспечивает повышенную обтекаемость, создавая зону пониженного сопротивления. Испытания показали, что таким образом чистое аэродинамическое сопротивление падает на 2,1%.

Обтекаемая рама с усеченными трубами формы “аэрофойл” позволяет лучше противодействовать ветру, дующему под разными углами. Ribble сплющила подседельную трубу, нижнюю трубу и вилки почти до формы лезвия.

По сравнению с предыдущей моделью, испытания в аэродинамической трубе показали, что Ultra проходит дистанцию в 40 км на 75 секунд быстрее средней скорости 35 км/ч и при боковом ветре под углом от пяти до десяти градусов.

По материалам Mind
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