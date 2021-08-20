Ribble представила самый быстрый в мире велосипед (фото)

Британский производитель Ribble провел три года в испытаниях и оптимизации, задавшись целью собрать самый быстрый дорожный велосипед в мире. Благодаря улучшению аэродинамики модель Ultra SL R стала еще быстрее.
Производитель позволяет заказчику самому укомплектовать свой будущий велосипед, но предлагает и базовую комплектацию.
Цены на велосипед начинаются от $ 4 436, рассказывает HighTech Plus со ссылкой на New Atlas.
Создавая Ultra SL R, инженеры полностью переделали предыдущую модель велосипеда – Endurance SL R, оптимизировав его от рамы до последней гайки.
Многочисленные испытания в аэродинамической трубе показали, что начинать редизайн надо с руля. За основу был взят тип руля “бараньи рога”, которым придали большую эргономичность и надежность.
Специальная конструкция обеспечивает повышенную обтекаемость, создавая зону пониженного сопротивления. Испытания показали, что таким образом чистое аэродинамическое сопротивление падает на 2,1%.
Обтекаемая рама с усеченными трубами формы “аэрофойл” позволяет лучше противодействовать ветру, дующему под разными углами. Ribble сплющила подседельную трубу, нижнюю трубу и вилки почти до формы лезвия.
По сравнению с предыдущей моделью, испытания в аэродинамической трубе показали, что Ultra проходит дистанцию в 40 км на 75 секунд быстрее средней скорости 35 км/ч и при боковом ветре под углом от пяти до десяти градусов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансовВчера, 10:00 - 1349 24
Зеленский обещает аудит квартирных очередей и доступные кредиты на жилье для медиков и педагоговВчера, 11:45 - 492 11
Могут ли уволить за отказ от вакцинации: разъяснение МинэкономикиВчера, 09:15 - 1037 7
Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторовВчера, 11:07 - 577 5
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1549 3
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 3386 2
Налоги на автомобили: Кабмин предлагает расширить список машинВчера, 09:00 - 2542 1
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1549 3
Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушкуВчера, 08:00 - 1406
Один работник будет содержать нескольких пенсионеров — министр финансовВчера, 10:00 - 1349 24
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 911
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 584
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1740 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3110 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1265 5