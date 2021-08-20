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Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушку

Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушку

Продажа недвижимости отдельно от земельного участка – незаконна. Недавно такое решение было принято Верховным Судом Украины, который рассматривал соответствующее гражданское дело. Так, истец приобрел гараж на участке, который, как оказалось, принадлежит другому владельцу.

Об этом рассказал заместитель директора столичного Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.

Согласно заключению ВС продажа недвижимости отдельно от участка не имела законных оснований, поскольку:

  • в соответствии со статьей 377 Гражданского Кодекса лицо, которое приобрело право собственности на здание, автоматически получает право собственности и на земельный участок под ним;
  • в соответствии со статьей 120 Земельного Кодекса к лицу, которое приобрело право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на земельном участке, находящемся в собственности другого лица, переходит право собственности на земельный участок или его часть, на котором они размещены, без изменения его целевого назначения.

Продажа недвижимости отдельно от земли – весьма распространенная мошенническая схема. Несмотря на законодательный запрет, такая неприятность может произойти с каждым.

Поэтому при приобретении каких-либо сооружений и домов не лишним будет проверить информацию о владельце участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или заказать выписку из Государственного земельного кадастра.

В случае отсутствия в обоих реестрах требуйте у продавца внесения земельного участка в эти базы данных.

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По материалам Finance.UA
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