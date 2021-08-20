Украинцам продают недвижимость на чужой земле: эксперт дал советы, как не попасть в ловушку

Продажа недвижимости отдельно от земельного участка – незаконна. Недавно такое решение было принято Верховным Судом Украины, который рассматривал соответствующее гражданское дело. Так, истец приобрел гараж на участке, который, как оказалось, принадлежит другому владельцу.
Об этом рассказал заместитель директора столичного Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.
Согласно заключению ВС продажа недвижимости отдельно от участка не имела законных оснований, поскольку:
Продажа недвижимости отдельно от земли – весьма распространенная мошенническая схема. Несмотря на законодательный запрет, такая неприятность может произойти с каждым.
Поэтому при приобретении каких-либо сооружений и домов не лишним будет проверить информацию о владельце участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество или заказать выписку из Государственного земельного кадастра.
В случае отсутствия в обоих реестрах требуйте у продавца внесения земельного участка в эти базы данных.
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