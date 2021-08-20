Укрзализныця заплатит Deutsche Bahn миллион евро за консультации

ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» АО «Украинская железная дорога» объявило о намерении заключить договор с «DB Engineering & Consulting GmbH» относительно консультационных услуг для перевозчика.

Стоимость сделки составляет 1,08 млн евро. Сейчас стороны ждут истечения предусмотренного законодательством срока, чтобы ее подписать. По договору, немцы до осени 2022 года будут предоставлять аналитические услуги.

Заказ включает:

внедрение общественно важных перевозок ( PSO ) пассажиров, первый контрактный период рассчитан на 3−5 лет;

) пассажиров, первый контрактный период рассчитан на 3−5 лет; разработку бизнес-планов для пассажирских компаний, выполняющих перевозки в дальнем и пригородном сообщениях на 2022−2026 годы;

поддержку обновления парка подвижного состава для выполнения пассажирских перевозок.

В частности, немецкие специалисты проведут оценку перспектив закупки и производства пассажирского подвижного состава в Украине и возможностей участия в производстве такого подвижного состава в рамках производственной кооперации.

Также они должны разработать модель ценообразования на пассажирские перевозки с учетом международных практик. Для пригородного сообщения модель должна включать механизм распределения бюджетной нагрузки между местными бюджетами территориальных общин, городов и областей.

Кроме этого, немцы должны изменить технические требования по закупке пассажирского подвижного состава (региональные электрички, региональные дизель-поезда, вагоны для ночных поездов) с отобранными ключевыми производителями (4−5) на рынке Украины и других международных рынках.