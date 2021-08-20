0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Правительство определило победителя конкурса на должность главы «Укравтодора»

Победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий врио главы ведомства Евгений Кузькин.

Соответствующее решение правительство утвердило во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.


Александр Кубраков (слева) и Евгений Кузькин. Фото: Укравтодор

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы «Укравтодора».

Кузькин до этого работал первым заместителем главы «Укравтодора» Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

В соответствии с распоряжением, Кузькина тогда назначили врио главы ведомства «до назначения в установленном порядке главы «Укравтодора».

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.