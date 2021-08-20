Правительство определило победителя конкурса на должность главы «Укравтодора»

Победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий врио главы ведомства Евгений Кузькин.

Соответствующее решение правительство утвердило во время заседания 26 августа, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.



Александр Кубраков (слева) и Евгений Кузькин. Фото: Укравтодор

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы «Укравтодора».

Кузькин до этого работал первым заместителем главы «Укравтодора» Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

В соответствии с распоряжением, Кузькина тогда назначили врио главы ведомства «до назначения в установленном порядке главы «Укравтодора».