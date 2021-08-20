У США и Украины нет разногласий по СП-2 — посол

Между Соединенными Штатами и Украиной нет разногласий по российскому газопроводу «Северный поток-2». Вашингтон так же как и Украина считает его геополитическим проектом РФ.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет «Голос Америки».

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«И мы, и США воспринимаем его весьма однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он ставит не только для Украины, но и для региона в целом», – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что только Белый дом может принимать решение о санкциях в отношении газопровода.

«Но мы абсолютно четко чувствуем заинтересованность США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы Северный поток-2 не стал оружием против Украины и региона», – отметила Маркарова.

Посол добавила, что украинская сторона продолжает активную работу против «Северного потока-2», предоставляя партнерам информацию обо всех компаниях, привлеченных к проекту.