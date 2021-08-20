Украинцы стали вдвое чаще сталкиваться с мошенничеством в интернете (опрос)

За полтора года процент украинцев, которые бы обратились к правоохранителям из-за мошеннических действий, упал с 21% до 10%. В то же время каждый второй сталкивался со злоумышленниками в интернете, а каждый седьмой — потерял средства из-за фишинга.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ОLX.

Больше всего страдают от онлайн-мошенников жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Киберпреступники же чаще всего атакуют пользователей через популярные мессенджеры, а вот электронная почта для обмана украинцев в ходе онлайн-шопинга популярностью почти не пользуется.

Опрос был проведен в августе и охватил 55 тысяч покупателей и продавцов.

За последние полгода 45% из опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. В то же время в прошлом году этот показатель был вдвое меньше — 22%.

Чаще всего с начала 2021 атакуют жителей крупных городов — ⅔ случаев. Хотя киберпреступники активнее пытаются обмануть женскую аудиторию, однако попадают на схемы одинаково часто как мужчины, так и женщины (40% и 60% соответственно).

При этом более половины мошеннических случаев (54%) заняла продажа несуществующих товаров с предоплатой.

На втором месте (28%) — фишинговая атака, когда в мессенджерах пользователям отправляли вредоносную ссылку на поддельную платежную форму.

На третьем месте (11%) — мошенничества с отправкой фейковых скриншотов/квитанций об уплате товара.

Схема с подставным курьером, когда приезжает таксист и мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещая зачисление средств на счет продавца, — уже не столь популярна, однако и с ней столкнулись 7% пользователей.

После фишинговых атак мошенников в 2021 во время онлайн-шопинга 14% жертв лишились своих средств. В подавляющем большинстве случаев — 83% — сторонние ссылки на вредоносные сайты поступали в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Еще 6% жертв получили фишинговую ссылку через SMS, а вот через почту мошенники практически не атакуют рядовых украинцев — таких попыток зафиксировано всего 2%.

По сравнению с аналогичным опросом OLX в 2020 году, значительно снизилась доля украинцев, которые обратятся в полицию и Службу поддержки ресурса в случае мошенничества:

«За последние полгода 6 тысяч респондентов из 55 тысяч опрошенных получали фишинговую ссылку от мошенников. 18% украинцев, которые попадали на мошенничество в 2021, не знают ни одного способа защиты своих платежных данных. А о методах противодействия мошенничеству 53% опрошенных в этом году уже узнали из соцсетей, 34% — от друзей, 21% — по телевидению, а 15% — с образовательного сайта Онлайн[за]хист.

Почти 40% украинцев уже знают, что присланные ссылки от малознакомых людей могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах, если собеседник ведет себя подозрительно.

«Каждый пятый проверяет пользователя по номеру телефона, каждый седьмой — внимательно вчитывается в содержание сторонних SMS и email-писем, а каждый десятый — проверяет ссылки сайтов, чтобы не попасть на мошеннический сайт-копию», — отметил Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.