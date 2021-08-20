Microsoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OS

Лучше всего устройства Chromebook работают с Google Drive и другими сервисами и приложениями Google, но компания допускает поддержку и другого ПО, включая Microsoft Office. Тем не менее, от поддержки Chrome OS намерена отказаться сама Microsoft.
Компания прекращает поддержку приложений Office на базе Android, загружаемых на хромбуки. При этом возможность пользоваться онлайн-версией программного пакета останется, зато исчезнет возможность загрузки офисного пакета из Play Маркета Google.
Уведомление об изменениях политики Microsoft уже разослала некоторым пользователям. По данным разработчика, полное прекращение поддержки пакета запланировано на сентябрь. В частности, для доступа к офисным инструментам пользователям с 18 сентября придётся использовать office.com и outlook.com. При этом приложения Office для Android никуда не денутся — просто они перестанут работать именно на Chrome OS.
В Microsoft заявляют, что переход на онлайн-версии обеспечит пользователям доступ к дополнительным и премиум-функциям. Клиентам придётся авторизоваться с помощью учётной записи Microsoft или аккаунта, ассоциированного с подпиской на Microsoft 365.
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