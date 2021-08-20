Межбанк: рынок входит в деловой ритм

Четверг на валютном рынке пройдет интересно и очень активно. После вчерашней недолгой раскачки из-за недавних 4 дней выходных сегодня уже весь бизнес войдет в обычный деловой ритм. А зачисление вчерашней датой валютной выручки за рабочие в США и Европе понедельник и вторник позволит сегодня экспортерам иметь серьезные суммы долларов и евро к продаже на межбанке.
Теоретически это приведет к росту предложения на торгах и поддержит курс гривны. Но начинается период возмещений НДС тем же экспортерам и часть из них начнет выбирать — продавать валюту сейчас или дождаться гривны от государства. От решений крупных игроков по этому вопросу (как госкомпаний, так и частных структур) и будет зависеть реальное состояние дел на межбанке и в конечном итоге — курсовой тренд. Пока есть попытки отдельных игроков и спекулянтов «разогреть рынок» и постараться максимально подтянуть котировки вверх. И сегодня эта история продолжится.
От того, «поведутся» ли на это покупатели валюты или станут в глухую оборону в части неготовности платить за валюту больше — во многом будет зависеть и дальнейшее поведение курса уже до конца этой недели, включая и рабочую субботу.
Нацбанк постарается не вмешиваться в ситуацию при росте котировок, но если в противостоянии покупателей и продавцов все же «победят» покупатели и курс начнет откатываться — НБУ появится на рынке с интервенцией по выкупу доллара. Начнет с «дежурных» $ 5 млн для сигнала межбанку о приемлемом для регулятора курсе, а затем уже все будет зависеть от поведения самих участников рынка. Как сегодня сложится этот курсовой пазл — покажут уже первые три часа сессии, но сыграть «на повышение» постараются как крупные продавцы, так и спекулянты.
По нашему прогнозу объем операций на межбанке в этот четверг будет в пределах до $ 130−185 млн при заключении до 450−640 сделок.
Курсы межбанка, по нашим расчетам 26 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,65 — 26,85 грн, евро — коридор 31,25 — 31,60 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,75 / 26,77
евро — 31,47 / 31,50
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