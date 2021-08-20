НАПК выявило в декларации чиновника несоответствие доходов на 37,5 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения в декларации чиновника. Несоответствие доходов составляет 37,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Нарушения выявили в декларации бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 млн гривен.
Так, чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн гривен. Накопления жены ни в одной из деклараций указаны не были.
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Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сбережения семьи почти в 7 раз – 1,6 млн долларов США (около 45 млн гривен на момент заключения договора).
Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.
Но во время проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов. В заявлении утверждается, что этот заем был предварительно обсужден и соответствует их общему интересу.
Также в пояснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно сведениям Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составлял лишь около 4 тысяч гривен.
За незаконное обогащение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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