Американский финансовый гигант Citigroup планирует торговать криптовалютой

Финансовая корпорация Citigroup (США) ожидает одобрения регуляторов для начала торговли криптовалютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).

Как сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные источники, в банковском конгломерате зафиксировали всплеск интереса к криптовалюте со стороны клиентов на фоне недавнего роста цены биткоина до $ 50 тысяч.

В то же время стало известно, что Citigroup активно набирает персонал в специализирующуюся на цифровых активах финансовую группу, офис которой расположен в Лондоне.

«Эта команда, скорее всего, получит добро на начало торговли биткоин-фьючерсами на CME, а затем и биржевыми нотами на базе криптовалюты», — информирует издание со ссылкой на свои источники.

Citigroup Inc. — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group.

Входит в «большую четверку» банков США наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Банк управляет активами общей стоимостью свыше $ 1,8 трлн. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США.