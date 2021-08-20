ПФУ увеличил финансирование пенсий в августе

25 августа 2021 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсий августа.

На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 44,3 млрд грн.

В Украине планируют внепланово повысить минимальную пенсию до 3000 грн. Так, с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.