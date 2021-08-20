Как менялась стоимость коммунальных услуг за 30 лет (инфографика)

Рост коммунальных тарифов — это вечная боль украинцев. Практически каждая власть приходит с обещанием установить «справедливые» тарифы, но они все равно неизбежно растут, сообщает Слово и дело.

Цена на газ. В 1996—1999 годах кубометр газа в Киеве стоил 0,11 грн, в 2000—2005 годах — 0,17 грн. Затем два года подряд газ был по 0,31 грн за кубометр, и еще два года — 0,48 грн.

В 2010—2013 годах газ в Киеве стоил 0,72 грн за кубометр. В 2014 году цена на газ выросла до 1,09 грн за кубометр, в 2015-м — до 7,19 грн.

В 2016—2018 годах стоимость газа немного стабилизировалась: в Киеве за один кубометр платили 6,88−6,96 грн. Самая высокая цена на газ для населения была в начале 2019 года — 8,55 грн.

В начале прошлого года стоимость газа снизилась до 5,87 грн (но это без учета доставки). В начале 2021-го газ стоил дороже — 6,99 грн.

Цена на электричество. Стоимость электроэнергии за время независимости страны была более стабильной, чем стоимость газа.

В 1996—1997 годах украинцы платили 0,08 грн за один киловатт, в 1998—1999 годах — 0,1 грн. Затем с 2000-го до 2005 года действовал тариф 0,16 грн за киловатт. В 2006—2010 годах киловатт электроэнергии для населения стоил 0,24 грн

До 0,36 грн за киловатт подорожала электроэнергия в 2011 году. Эта цена действовала до 2014 года — тогда цена на электричество выросла до 0,42 грн. В 2015 году электроэнергия для украинцев подорожала до 0,79 грн за киловатт, в 2016-м — до 1,29 грн.

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С 2017 года киловатт электричества для населения обходится в 1,68 грн. С 1 октября этого года цена на электроэнергию для населения будет на уровне 1,44 грн при условии потребления 250 кВт/час в месяц.

Цена на холодную воду и водоотведение. Стоимость кубометра холодной воды в Украине повышалась поэтапно. В 1996—1997 годах кубометр стоил 0,22 грн, в 1998—1999 годах — 0,38 грн, в 2000—2005 годах — 0,82 грн, в 2006—2008 годах — 1,48 грн, в 2009—2010 годах — 2,86 грн, в 2011—2013 годах — 3,18 грн.

Стоимость холодной воды и водоотведения резко выросла в 2014 году — до 7,46 грн за кубометр. В 2015 году вода подорожала до 10,24 грн за кубометр, в 2016—2017 годах тариф был на уровне 13,77 грн.

В начале 2018 года кубометр холодной воды стоил 15,49 грн, в 2019-м — 19,60 грн, в 2020-м — 21,76 грн. В начале текущего года куб воды стоил 21,76 грн.