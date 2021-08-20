Samsung Electronics может купить производителя автомобильных чипов за $69 млрд

Компания NXP Semiconductors, являющаяся одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте, в 2019 году уже становилась целью поглощения для Qualcomm, но тогда сделка развалилась по вине китайских регуляторов. Samsung тоже помышляла о покупке NXP в то время, и теперь эта идея вновь обретает актуальность с выходом вице-президента компании на свободу.
В этом месяце власти Южной Кореи выпустили находившегося в заключении с января главу Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong). Принято считать, что без его ведома накопивший около $107 млрд свободных средств корейских гигант не мог принимать никаких стратегических решений об инвестициях и поглощениях. Теперь ситуация изменилась, и корейские власти намерены стимулировать развитие отечественной полупроводниковой отрасли, не желая отставать от конкурентов по геополитической арене.
До конца десятилетия на развитие полупроводниковой сферы планируется выделить около $450 млрд, хотя основная часть этой суммы и будет предоставлена частными компаниями. Samsung на правах лидера корейской экономики может получить соответствующую «разнарядку».
Как отмечает The Korea Times, руководство Samsung Electronics готово вернуться к рассмотрению вопроса о покупке NXP Semiconductors. Проблема заключается в том, что при текущих котировках сделка может потребовать до $69 млрд с учётом обычной для таких случаев премии. Хотя у Samsung сейчас более $100 млрд свободных средств, переплачивать компания явно не желает, а потому к оценке бизнеса NXP консультанты подойдут самым серьёзным образом.
На волне интереса к электромобилям и системам автопилота крупный актив такого профиля весьма пригодился бы компании Samsung, которая мечтает снизить степень своей зависимости от рынка микросхем памяти.
Qualcomm пару лет назад предлагала за NXP около $44 млрд, но сделка не состоялась из-за запрета со стороны китайских регуляторов. Корейские источники считают, что последние благосклонно отнесутся к Samsung, поскольку она уже вложила в китайскую экономику более $86 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствахВчера, 08:14 - 870 6
Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст законаВчера, 13:00 - 798 2
В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газВчера, 11:04 - 536 2
«ДТЭК Энерго» и «Центрэнерго» договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из СШАВчера, 06:30 - 225 2
Обязательный перевод пенсий на карту перенесли на 2023 годВчера, 12:00 - 326 1
J.P. Morgan спрогнозировал курс гривны до 2022 годаВчера, 15:00 - 1531
Какие зарплаты предлагают рабочему персоналу за рубежом (инфографика)Вчера, 14:00 - 961
Bitcoin спрогнозировали новый максимум: на сколько может подорожать криптовалютаВчера, 08:33 - 913
Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствахВчера, 08:14 - 870 6
Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст законаВчера, 13:00 - 798 2
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 976
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 619
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1815 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3199 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1300 5