Samsung Electronics может купить производителя автомобильных чипов за $69 млрд

Компания NXP Semiconductors, являющаяся одним из крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте, в 2019 году уже становилась целью поглощения для Qualcomm, но тогда сделка развалилась по вине китайских регуляторов. Samsung тоже помышляла о покупке NXP в то время, и теперь эта идея вновь обретает актуальность с выходом вице-президента компании на свободу.

В этом месяце власти Южной Кореи выпустили находившегося в заключении с января главу Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong). Принято считать, что без его ведома накопивший около $107 млрд свободных средств корейских гигант не мог принимать никаких стратегических решений об инвестициях и поглощениях. Теперь ситуация изменилась, и корейские власти намерены стимулировать развитие отечественной полупроводниковой отрасли, не желая отставать от конкурентов по геополитической арене.

До конца десятилетия на развитие полупроводниковой сферы планируется выделить около $450 млрд, хотя основная часть этой суммы и будет предоставлена частными компаниями. Samsung на правах лидера корейской экономики может получить соответствующую «разнарядку».

Как отмечает The Korea Times, руководство Samsung Electronics готово вернуться к рассмотрению вопроса о покупке NXP Semiconductors. Проблема заключается в том, что при текущих котировках сделка может потребовать до $69 млрд с учётом обычной для таких случаев премии. Хотя у Samsung сейчас более $100 млрд свободных средств, переплачивать компания явно не желает, а потому к оценке бизнеса NXP консультанты подойдут самым серьёзным образом.

На волне интереса к электромобилям и системам автопилота крупный актив такого профиля весьма пригодился бы компании Samsung, которая мечтает снизить степень своей зависимости от рынка микросхем памяти.

Qualcomm пару лет назад предлагала за NXP около $44 млрд, но сделка не состоялась из-за запрета со стороны китайских регуляторов. Корейские источники считают, что последние благосклонно отнесутся к Samsung, поскольку она уже вложила в китайскую экономику более $86 млрд.