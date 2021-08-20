Рост промпроизводства в Украине снова замедлился

Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составило 0,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По сравнению с июнем 2021 года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, с учетом сезонной корректировки – на 1,3%.

При этом, в разработке карьеров и добывающей промышленности в июле 2021 года к июлю прошлого года рост составил 4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2,2%.

В то же время в перерабатывающей промышленности зафиксировали спад на 1,8%.

В целом за 7 месяцев года Госстат зафиксировал замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия.



Таблица: Госстат