Рост промпроизводства в Украине снова замедлился

Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составило 0,9%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По сравнению с июнем 2021 года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, с учетом сезонной корректировки – на 1,3%.
При этом, в разработке карьеров и добывающей промышленности в июле 2021 года к июлю прошлого года рост составил 4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2,2%.
В то же время в перерабатывающей промышленности зафиксировали спад на 1,8%.
В целом за 7 месяцев года Госстат зафиксировал замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия.
Таблица: Госстат
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