Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)

В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения.
Об этом идет речь в исследовании picodi.
Эксперты отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки были разделены на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.
Сколько стоит собрать ребёнка в школу. Среди рекомендаций по выбору ранца для первоклассника можно выделить: анатомическую спинку, светоотражающие элементы, лёгкий и прочный материал, мягкие регулируемые лямки. Средняя стоимость рюкзака, соответствующего этим требованиям, — 867 грн.
На канцелярские принадлежности (самые простые тетради, пенал, обложки для книг и тетрадей, несколько ручек и карандашей, линейку, ластик и некоторые другие товары) придётся потратить 397 гривен.
Для уроков изобразительного искусства и труда также отобрали необходимый минимум принадлежностей (цветные бумага и картон, карандаши, краски и проч.), который в среднем стоит 450 грн.
В набор для уроков физкультуры были включены две простых белых футболки (одна на смену), брюки и спортивные кроссовки. Если ориентироваться на средние цены, то такой комплект можно приобрести за 1 162 грн.
Таким образом, минимальный набор к первому классу в Украине может стоить 2 876 грн.
Сколько тратят на первоклашек в других странах мира. Аналитики сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдёт на покрытие минимального набора первоклассника.
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