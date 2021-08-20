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Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Украине и мире (инфографика)

В базовый набор ученика первого класса вошли универсальные товары и школьные принадлежности, без которых не обойтись в процессе обучения.

Об этом идет речь в исследовании picodi.

Эксперты отказались от сравнения цен на сменную обувь, школьную форму, учебники и рабочие тетради, поскольку в каждой школе существуют собственные правила и требования. Таким образом, покупки были разделены на 4 категории: школьный портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу. Среди рекомендаций по выбору ранца для первоклассника можно выделить: анатомическую спинку, светоотражающие элементы, лёгкий и прочный материал, мягкие регулируемые лямки. Средняя стоимость рюкзака, соответствующего этим требованиям, — 867 грн.

На канцелярские принадлежности (самые простые тетради, пенал, обложки для книг и тетрадей, несколько ручек и карандашей, линейку, ластик и некоторые другие товары) придётся потратить 397 гривен.

Для уроков изобразительного искусства и труда также отобрали необходимый минимум принадлежностей (цветные бумага и картон, карандаши, краски и проч.), который в среднем стоит 450 грн.

В набор для уроков физкультуры были включены две простых белых футболки (одна на смену), брюки и спортивные кроссовки. Если ориентироваться на средние цены, то такой комплект можно приобрести за 1 162 грн.

Таким образом, минимальный набор к первому классу в Украине может стоить 2 876 грн.

Сколько тратят на первоклашек в других странах мира. Аналитики сравнили стоимость одних и тех же товаров в разных странах мира и проверили, какой процент от официальной средней заработной платы пойдёт на покрытие минимального набора первоклассника.

Справка Finance.ua:

  • согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата составляет 11 522 грн после уплаты налогов. Получается, что стоимость минимального школьного набора равна 25% от зарплаты среднестатистического украинца.

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По материалам Finance.UA
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