Dragon Capital стала единственным мажоритарным владельцем Ассоциации ритейлеров Украины

Инвестиционная компания Dragon Capital стала единственным мажоритарным владельцем Ассоциации ретейлеров Украины (RAU). Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

Соучредители ассоциации Александр Фиалка и Олег Кручинин вышли из числа ее владельцев. Отмечается, что в дальнейшем они будут заниматься развитием собственных проектов.

В то же время еще один соучредитель компании Андрей Жук до сих пор остается ее владельцем и будет продолжать занимать должность председателя правления RAU.

Ранее Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital приобрести «Трускавецкую». Инвесткомпания еще не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса.