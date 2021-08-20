Снижение тарифов на электроэнергию не препятствует диалогу с МВФ

Решение правительства снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт-час не должно негативно повлиять на переговоры Украины с Международным валютным фондом, правительство также не будет дотировать энергогенерирующие компании.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью.
Такой шаг находится в рамках обязательств Украины по программе stand-by с МВФ при условии, что он не представляет фискальных рисков для бюджета, заявил он.
«Я не вижу оснований, почему это решение должно повлиять на переговоры. Наша программа, по большому счету, не фокусируется на повышении или снижении тарифов. Эти тарифные истории интересны с точки зрения фискальных рисков», — пояснил Марченко.
По его словам, сейчас негативной коммуникации от фонда по поводу этого решения нет, и ее не ожидается в в будущем. Он отметил, что тарифы — это дело Минэнерго, поэтому именно они общаются с Фондом.
«Но нет сомнений в том, что это решение должно быть фискально сбалансированным. Из бюджета мы покрывать какие тарифные необходимости не будем», — подчеркнул Марченко.
Он отметил, что основная задача — сбалансировать энергорынок, и Минэнерго несет риски и ответственность за снижение тарифов. В то же время если «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» пошли на это снижение, значит, они просчитали эти риски. «Никоим образом бюджет Украины не будет дотировать эти компании», — добавил министр.
Напоминаем:
Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт-час при условии потребления до 250 кВт-час в месяц.
Тариф на электроэнергию в 1,44 грн/кВт-час будет действовать с 1 октября по 30 апреля 2022 года для потребления объемом до 250 кВт-час в месяц, для потребления сверх этого объема тариф остается 1,68 грн/кВт-час.
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