Налоговики выявили хищение бюджетных средств на 19 млн грн

Сотрудниками ГНС в Донецкой области совместно с Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области выявлен факт нанесения ущерба государственному учреждению на сумму более 19 млн гривен.

Об этом сообщает ГНС.

Установлено перечисление государственных средств якобы за товарно-материальные ценности предприятиям, у которых не прослеживается происхождение товара по цепи поставки.

Указанные факты исследуются в рамках уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее ГФС разоблачила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц.