Глава Эстонии оценила путь Украины в ЕС в 20 лет

Для получения членства в Евросоюзе Украина имеет «еще 20 лет работы», считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Такую оценку она дала в интервью Европейской правде, опубликованном в среду, 25 августа.
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«Я хотела бы, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции», — отметила она.
По ее словам, подготовка к членству в ЕС займет очень много времени.
«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила Кальюлайд.
Она отметила, что на пути к членству Украине, Молдове и Грузии, возможно, помог бы какой-то промежуточный этап. При этом экономики стран уже интегрируются с экономикой ЕС.
«Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа», — подчеркнула Кальюлайд.
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