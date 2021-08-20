Межбанк: чего ждать после 4 выходных

Первый рабочий день на этой неделе на валютном рынке пройдет достаточно активно и в два этапа.

На первом – часов до 11-11:30 утра межбанк будет только “просыпаться”. После 4 выходных по случаю празднования Дня Независимости крупным клиентам надо будет определиться с приоритетами по хозяйственной деятельности, и это будет существенно влиять на их операции по валюте.

На втором – после 12 часам и уже до вечера все клиенты войдут в обычный деловой ритм, и активность на межбанке быстро увеличится. По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в эту среду будет в пределах до $130−185 млн при заключении до 420−670 сделок.

К вечеру банки зачислят клиентам долларовую выручку за выходные в Украине, но рабочие понедельник и вторник. И это уже с завтрашнего дня станет существенно влиять на поведение межбанка. По евро проще – с утра валютная выручка будет зачислена клиентам и самые “шустрые” успеют с евровалютой поработать на межбанке уже сегодня.

В целом, пока участники торгов настроены позитивно по перспективам гривны с учетом ближайших зачислений валютной выручки за несколько дней. Конечно, несколько “портит” им настроение в этом вопросе перспектива скорых зачислений возмещений НДС экспортерам, что снизит их желание распродавать валюту. Но даты получений основных сумм возмещений пока не очень конкретны, а бизнесу ресурсы для операций в гривне нужны уже сейчас. Поэтому экспортеры все равно будут вынуждены активно работать на межбанке во все дни этой короткой рабочей недели.

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 25 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,60 — 26,85 грн, евро — коридор 31,15 — 31,50 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,55 — 26,90 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 30,90 до 31,60 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,10 — 31,50 грн при спреде в 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 31,14 / 31,17

Курсы валют на Межбанке

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