Межбанк: чего ждать после 4 выходных

Первый рабочий день на этой неделе на валютном рынке пройдет достаточно активно и в два этапа.
На первом – часов до 11-11:30 утра межбанк будет только “просыпаться”. После 4 выходных по случаю празднования Дня Независимости крупным клиентам надо будет определиться с приоритетами по хозяйственной деятельности, и это будет существенно влиять на их операции по валюте.
На втором – после 12 часам и уже до вечера все клиенты войдут в обычный деловой ритм, и активность на межбанке быстро увеличится. По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в эту среду будет в пределах до $130−185 млн при заключении до 420−670 сделок.
К вечеру банки зачислят клиентам долларовую выручку за выходные в Украине, но рабочие понедельник и вторник. И это уже с завтрашнего дня станет существенно влиять на поведение межбанка. По евро проще – с утра валютная выручка будет зачислена клиентам и самые “шустрые” успеют с евровалютой поработать на межбанке уже сегодня.
В целом, пока участники торгов настроены позитивно по перспективам гривны с учетом ближайших зачислений валютной выручки за несколько дней. Конечно, несколько “портит” им настроение в этом вопросе перспектива скорых зачислений возмещений НДС экспортерам, что снизит их желание распродавать валюту. Но даты получений основных сумм возмещений пока не очень конкретны, а бизнесу ресурсы для операций в гривне нужны уже сейчас. Поэтому экспортеры все равно будут вынуждены активно работать на межбанке во все дни этой короткой рабочей недели.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, 25 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,60 — 26,85 грн, евро — коридор 31,15 — 31,50 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,67 / 26,69
евро – 31,14 / 31,17
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 17572 15
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 653 6
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 957 5
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинОколо часа назад - 771 3
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 5045 3
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 17572 15
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 7154
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 5045 3
Рейтинг самых популярных новых кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 19:05 - 4829
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 4215 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 632
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 473
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1288 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2776 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1155 5