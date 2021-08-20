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Насколько привлекательна Украина для переезда

Насколько привлекательна Украина для переезда

За последние 6 лет гражданами Украины стало почти 40 тысяч иностранцев. В то же время с 2015 по 2020 год из Украины выехало около 517 тысяч жителей.

Об этом пишет Опендатабот.

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За указанный период количество иностранцев, желающих жить в Украине, выросло. Так, в 2015 году гражданство получили 6,5 тысяч человек, этот показатель постепенно рос и в 2019 составлял 7,4 тысячи человек.

После введения карантинных ограничений количество желающих жить в Украине несколько уменьшилось. Так, в 2020 году гражданство получили 4 532 иностранца.


Инфографика: Опендатабот

В период с 2015 по 2020 год чаще всего новыми гражданами Украины становятся жители бывших советских республик. В топе — Российская Федерация (15 944 новых граждан), Молдова (3 790), Азербайджан (2 721), Армения (2 172), Узбекистан (1 543). Наименьшее количество из стран Балтии: из Латвии – 61 человек, Литвы — 53, Эстонии – 16.

Кроме мигрантов из бывших советских республик гражданами Украины стремятся стать жители Вьетнама (1 419), Сирии (1 054), Афганистана (702), Венгрии (530), Турции (410).

Однако количество жителей, которые стали новыми гражданами Украины, не компенсирует отток украинцев. С 2010 года количество выезжающих постоянно перевешивает количество въезжающих на территорию страны.


Инфографика: Опендатабот

В течение последних шести лет каждый год в среднем более 86 тыс. наших сограждан брали билет в один конец. И эта цифра увеличивается с каждым годом. По данным таможенной службы, обратно в страну не вернулось примерно 500 тысяч человек. Именно такая разница между людьми, покинувшими страну, и теми, кто вернулся обратно.

В этом году, как только открыли границы, отток граждан достиг своего рекорда: за полгода разница между теми, кто въехал и выехал, составила 580 тыс. человек. Похожие показатели были лишь в 2014-м: тогда разница составляла 650 тыс. человек.

По материалам Finance.UA
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