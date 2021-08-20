Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью - Гетманцев

Украина ожидает получения транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже осенью.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Читайте также: Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ
«Если говорить о самом непосредственно транше, в соответствии с программой Stand-by, который на сегодня заключен с МВФ, мы в сентябре, по крайней мере не позднее октября, ожидаем очередной транш в рамках этой программы», — добавил он.
Также Гетманцев отметил, что Еврокомиссия оказывает макрофинансовую помощь «в связи и в соответствии с теми переговорами, тем процессом, который идет у нас с Международным валютным фондом». «Если он будет успешным, а мы слышали и видели заявление, что он является успешным и нам осталось фактически два вопроса из программы МВФ, которые мы должны выполнить, тогда очередной транш поступит, и мы автоматически получим помощь от Еврокомиссии», — заявил Гетманцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 17422 15
Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе УкраиныВчера, 19:12 - 651 6
Средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен, – Центр занятостиВчера, 17:24 - 953 5
Налоговая сопоставит реальные доходы всех украинцев с официальными – МинфинОколо часа назад - 733 3
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 5033 3
Украинцам насчитали налоги на квартиры: на уплату без штрафа осталось несколько недельВчера, 21:16 - 17422 15
Аналитики спрогнозировали курс доллара на три годаВчера, 15:22 - 7123
Как копить, откладывать и экономить: 5 эффективных методовВчера, 14:09 - 5033 3
Рейтинг самых популярных новых кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 19:05 - 4786
Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсациюВчера, 12:21 - 4184 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 633
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 474
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1290 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2776 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1155 5