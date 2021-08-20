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Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью - Гетманцев

Украина ожидает транш по программе с МВФ уже осенью - Гетманцев

Украина ожидает получения транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) уже осенью.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«Если говорить о самом непосредственно транше, в соответствии с программой Stand-by, который на сегодня заключен с МВФ, мы в сентябре, по крайней мере не позднее октября, ожидаем очередной транш в рамках этой программы», — добавил он.

Также Гетманцев отметил, что Еврокомиссия оказывает макрофинансовую помощь «в связи и в соответствии с теми переговорами, тем процессом, который идет у нас с Международным валютным фондом». «Если он будет успешным, а мы слышали и видели заявление, что он является успешным и нам осталось фактически два вопроса из программы МВФ, которые мы должны выполнить, тогда очередной транш поступит, и мы автоматически получим помощь от Еврокомиссии», — заявил Гетманцев.

По материалам УНН
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