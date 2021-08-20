Выдача дубликатов нотариальных документов: что надо знать

В жизни бывают ситуации, когда человек может потерять или испортить документ, заверенный или выданный нотариусом. В частности, это может быть завещание, договоры: дарения, купли-продажи, мены, ипотеки и т.д., свидетельства о праве на наследство по закону или завещанию, доверенности, свидетельства о праве собственности.
Об этом пишет Минюст.
Все эти документы можно восстановить, обратившись с письменным заявлением лично или поручив сделать это другому лицу в нотариальную контору и получить дубликат утраченного или испорченного документа.
Выдача дубликата утраченного или испорченного документа осуществляется государственным нотариальным архивом. Если же экземпляры документов, заверенных или выданных нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, еще не переданы в архив, то дубликат утраченного документа выдается соответственно нотариусом или должностным лицом исполнительного комитета по месту его хранения.
При выдаче дубликата документа, как и при совершении любого иного нотариального действия, нотариус обязан установить лицо, которое обратилось за его получением.
Для получения дубликата документа физическому лицу, кроме заявления, необходимо подать нотариусу следующие документы:
Если заявителями являются наследники или исполнитель завещания, дополнительно нужно подавать свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные отношения.
Наследникам дубликат выдается исключительно по запросу нотариуса, которым заведено наследственное дело. К запросу нотариус обязательно должен приложить надлежащим образом заверенную им фотокопию свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные отношения наследодателя с наследником.
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