В 2021 году мировое производство автомобилей сократится на 7–9 млн единиц

Падение производства автомобилей в мире в 2021 году составит 7-9 млн единиц. Причина – острый дефицит чипов, от которого автоиндустрия страдает с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консалтинговую компанию BCG.
Расчет выполнен американской консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). При подготовке прогноза были использованы различные данные – статистика производства автомобильных компаний, отчеты аналитического агентства IHS Markit, обзоры СМИ, собственные отчеты компании.
Как омечают в BCG, по итогам первого квартала 2021 года суммарное снижение выпуска автомобилей в мире составило 1,4 млн единиц. Наиболее сильным падение было в Европе (почти на на 429 тысяч машин), а следом идут Китай (377 тысяч) и Северная Америка (354,5 тысяч).
Во втором квартале тенденция усугубилась: мировое производство сократилось еще на 2,6 млн единиц. В этот раз антилидером стала Северная Америка (на 867 тысяч машин), за ней – Европа (743 тысячи) и Китай (420 тысяч).
Если говорить о отдельных компаниях, то в первом полугодии наиболее сильно пострадал автоконцерн Ford, который недовыпустил более 700 тысяч автомобилей. Далее идут Stellantis (Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep и др.) с падением почти 600 тысяч единиц и Renault-Nissan-Mitsubishi (более 415 тысяч).
По прогнозу Boston Consulting Group, до конца 2021 года дальнейшее снижение выпуска автомобилей из-за дефицита чипов составит еще 3-5 млн единиц. Выход из полупроводникового кризиса возможен не ранее второго квартала 2022 года.
Напомним, в Европе стартовали продажи эффектного минивэна Hyundai Staria. Цены начинаются с отметки 56 тысяч евро.
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