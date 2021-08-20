Убытки от оккупации Крыма Россией оценивают в более $ 100 миллиардов - Шмыгаль

Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Россией Крыма, общие потенциальные убытки оцениваются в более 100 млрд долларов США.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите Крымской платформы.

“Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами – более 100 млрд долларов. Это – потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это – потерянная промышленность, а главное – это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора “, – сказал глава правительства.

В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня – это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

“Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы”, – добавил Шмыгаль.

Напомним, 23 августа в Киеве происходит учредительный саммит инициативы Президента Украины по деоккупации Крыму “Крымская платформа”. Участие в нем принимают 46 делегаций.