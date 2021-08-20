Украина может получить от ЕС € 1,9 миллиарда на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом возможность для Украины получить до 2025 года примерно 1,9 млрд евро, которые будут направлены на развитие среднего и малого предпринимательства, фермерства, ИТ-сектора и энергоэффективности.
Об этом Шмыгаль сказал после встречи с Домбровскисом в Киеве.
«Документ разработан Еврокомиссией и Европейской службой внешней деятельности, в его рамках Украина получит примерно 1,9 млрд евро до 2025 года, он будет способствовать восстановлению и развитию среднего и малого предпринимательства, фермерства, ИТ-сектора и энергоэффективности», – сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что стороны рассмотрели вопросы выполнения условий украинской стороной в рамках предоставления ЕС макрофинансовой помощи. «В этом контексте мы благодарны ЕС за поддержку, оказанную Украине чрезвычайно вовремя и целесообразно», – сказал он.
Шмыгаль обратил внимание на то, что Украина и Евросоюз имеют динамичное развитие сотрудничества в сфере энергетической безопасности, хотя здесь есть препятствие – реализация Россией «Северного потока-2», «который представляет угрозу для нашей общей энергетической безопасности».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Человечество откажется от смартфонов через десять летВчера, 05:29 - 7393 12
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет - эксперт5 ч. назад - 410 7
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 6178 6
Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - ШмыгальВчера, 19:36 - 216 4
Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать2 ч. назад - 581 2
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 6178 6
В каких случаях предприниматели освобождаются от уплаты единого налогаВчера, 21:05 - 2448
7 признаков того, что перед вами вакансия-обманкаВчера, 13:49 - 1271
ТОП-5 стран, где владеть автомобилем выгоднее всегоВчера, 19:07 - 776
Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать2 ч. назад - 581 2
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 503
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 398
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1114 2
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2630 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1099 5