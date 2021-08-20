Украина может получить от ЕС € 1,9 миллиарда на поддержку бизнеса - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом возможность для Украины получить до 2025 года примерно 1,9 млрд евро, которые будут направлены на развитие среднего и малого предпринимательства, фермерства, ИТ-сектора и энергоэффективности.

Об этом Шмыгаль сказал после встречи с Домбровскисом в Киеве.

«Документ разработан Еврокомиссией и Европейской службой внешней деятельности, в его рамках Украина получит примерно 1,9 млрд евро до 2025 года, он будет способствовать восстановлению и развитию среднего и малого предпринимательства, фермерства, ИТ-сектора и энергоэффективности», – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что стороны рассмотрели вопросы выполнения условий украинской стороной в рамках предоставления ЕС макрофинансовой помощи. «В этом контексте мы благодарны ЕС за поддержку, оказанную Украине чрезвычайно вовремя и целесообразно», – сказал он.

Шмыгаль обратил внимание на то, что Украина и Евросоюз имеют динамичное развитие сотрудничества в сфере энергетической безопасности, хотя здесь есть препятствие – реализация Россией «Северного потока-2», «который представляет угрозу для нашей общей энергетической безопасности».