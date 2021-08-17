Кабмин избрал главу БЭБ

Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщили ЭП источники в правительстве и “Слуге народа”.
Мельник – глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
В финале конкурса с Мельником соревновались член Совета Нацбанка и советник министра финансов Василий Горбаль и прокурор из Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи.
Напомним, конкурсная комиссия не допустила Александра Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности – не подошел диплом Университета Индианы.
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