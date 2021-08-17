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Договор дарения: когда подарок можно забрать обратно

Договор дарения: когда подарок можно забрать обратно

На основании договора дарения все права на имущество дарителя переходят к одаряемому с момента принятия им дара. Лицо, передающее имущество, не может устанавливать обязанности, условия или ограничения относительно имущества, которое подарило, поскольку договор дарения – это безусловный договор.

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Договор дарения не может быть прекращен в одностороннем порядке, за некоторыми исключениями, в частности, предусмотренными статьей 724 Гражданского кодекса Украины и, если договор дарения выполняется в момент его заключения. Наряду с этим, договор дарения недвижимых вещей или другого особо ценного имущества может быть расторгнут по требованию дарителя, но при конкретных обстоятельствах.

Основания для расторжения договора дарения:

  • умышленно совершенное уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей. В случае смерти дарителя, которая была вызвана умышленными преступными действиями одаряемого – лишение жизни дарителя, право требовать расторжения договора дарения получают наследники дарителя;
  • создает угрозу безвозвратной потери дара, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность. Такое расторжение сделки направлено на предотвращение утраты дара. Однако при расторжении договора дарения на этом основании необходимо доказать, что одаряемому было известно о том, какую большую неимущественную ценность имеет подарок для дарителя;
  • небрежное отношение к вещи, которая представляет культурную ценность, в результате чего эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

При этом под небрежным отношением следует понимать такое обращение одаряемого с предметом договора дарения, вследствие чего эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена. Поэтому при возникновении обстоятельств, которые могут обусловить потерю или существенное повреждение такого дара, даритель наделяется правом обратиться в суд с требованием о расторжении договора дарения и возврате дара.

При расторжении договора дарения дар возвращается дарителю в том виде, в котором он существует на момент расторжения договора. Полученные одаряемым продукция, плоды и доходы от вещи, являющейся предметом договора дарения, остаются у него. В случае отсутствия дара (его уничтожения, отчуждения третьим лицам и тому подобное), ни требование о расторжении сделки, ни требование о возврате дара предъявляться не могут.

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По материалам Finance.UA
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