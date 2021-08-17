Договор дарения: когда подарок можно забрать обратно

На основании договора дарения все права на имущество дарителя переходят к одаряемому с момента принятия им дара. Лицо, передающее имущество, не может устанавливать обязанности, условия или ограничения относительно имущества, которое подарило, поскольку договор дарения – это безусловный договор.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Договор дарения не может быть прекращен в одностороннем порядке, за некоторыми исключениями, в частности, предусмотренными статьей 724 Гражданского кодекса Украины и, если договор дарения выполняется в момент его заключения. Наряду с этим, договор дарения недвижимых вещей или другого особо ценного имущества может быть расторгнут по требованию дарителя, но при конкретных обстоятельствах.
Основания для расторжения договора дарения:
При этом под небрежным отношением следует понимать такое обращение одаряемого с предметом договора дарения, вследствие чего эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена. Поэтому при возникновении обстоятельств, которые могут обусловить потерю или существенное повреждение такого дара, даритель наделяется правом обратиться в суд с требованием о расторжении договора дарения и возврате дара.
При расторжении договора дарения дар возвращается дарителю в том виде, в котором он существует на момент расторжения договора. Полученные одаряемым продукция, плоды и доходы от вещи, являющейся предметом договора дарения, остаются у него. В случае отсутствия дара (его уничтожения, отчуждения третьим лицам и тому подобное), ни требование о расторжении сделки, ни требование о возврате дара предъявляться не могут.
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