Новая версия Tesla Model Y сможет проезжать 640 км без подзарядки

Как сообщает The Driven, компания Tesla готовит к выпуску новую версию кроссовера Model Y со значительно увеличенной дальностью хода. Версия с условным названием Super Long Range должна проезжать без подзарядки до 640 км.

Автомобили Tesla уже предлагают больший запас хода, чем у конкурентов, а в некоторых случаях — значительно больший. Тем не менее бренд продолжает улучшать показатели своих электромобилей. Недавно стало известно, что Tesla получила одобрение для производства пяти новых комплектаций Model Y.

Новый вариант, указанный в новых документах наряду с существующими вариантами, будет иметь дальность хода 640 км в соответствии с рейтингом NEDC, который все еще используется в Китае, а также в Австралии.

Источник добавляет, что при использовании рейтинга EPA в США реальный запас хода может снизиться до 565 км, а с использованием европейского цикла WLTP дальность хода может составить около 584 км.

Автомобиль получит двигатели мощностью 137 кВт на передней оси и 184 кВт на задней оси. Они будут развивать максимальный крутящий момент 559 Нм.