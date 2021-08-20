Украина планирует создать стратегический запас нефти

НАК «Нафтогаз Украины» изучает вопрос строительства резервуарного парка для хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов. Планируется построить на площадке морского нефтяного терминала (МНТ) «Южный» (Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Как отмечается в сообщении, на первом этапе речь идет о строительстве на площадке МНТ «Южный» резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружение до 4 резервуаров.

Как отметил глава кампании Юрий Витренко «такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и учитывая то, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегическим запасом нефти и нефтепродуктов до сих пор не владеем».

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что необходимость создания стратегического запаса нефти находит понимание и поддержку на самом высоком государственном уровне. «Понимание есть на уровне президента, на уровне премьер-министра. Это очень важная инициатива для всей Украины», — подытожил он.