Xiaomi покупает автомобильный бизнес Evergrande

По данным китайских СМИ, компания ведёт переговоры о покупке доли автомобильного подразделения холдинга China Evergrande Group. В рамках программы по сокращению долга он выставил на продажу часть активов своего автомобильного производства, которые заинтересовали Xiaomi.

На 30 июня 2021-го чистый убыток China Evergrande Group составил около $740 миллионов. В холдинге пояснили, что такой показатель связан с расширением бизнеса по производству электромобилей, который находится на стадии инвестирования, обусловленной приобретением оборудования и другими расходами для развития направления.

Ранее в марте этого года Xiaomi выделила $10 миллиардов в качестве инвестиций в производство автомобилей с фирменным ПО и оборудованием. Рыночная капитализация Evergrande New Energy Vehicle Group сейчас составляет $12,5 миллиарда, и Xiaomi, по данным журналистов, хочет купить значительную долю акций холдинга — 65%.

Обе компании пока отказываются от комментариев по поводу переговоров о возможности сделки. По слухам, вскоре руководство Xiaomi может сделать официальное заявление по этому поводу.