Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС

Ни одно государство на сегодня не является полностью свободным от коррупции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, сообщает пресс-служба главы государства.

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Он прокомментировал утверждения о том, что страна прежде, чем вступить в НАТО, должна побороть коррупцию.

«Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов — Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд.

По словам Зеленского, Украина, имеющая статус «почти члена ЕС и почти члена НАТО», уже живет по европейским стандартам.