Кто имеет право на пенсию по выслуге лет

Кроме обычной пенсии по возрасту, некоторые украинцы могут претендовать на пенсию по выслуге лет. Обычно для ее получения нужен специальный стаж, который может быть гражданским или военным. Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда (ПФУ), передает сайт Сегодня.

Пенсия по возрасту и пенсия за выслугу лет имеют разную природу и основания для назначения.

Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют:

некоторые работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Перечень их должностей утвержден в постановлении Кабмина;

отдельные категории работников авиации и летно-испытательного состава;

рабочие локомотивных бригад;

отдельные категории работников, осуществляющих перевозки и поддерживающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене;

водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах;

механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах;

работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, занятых на полевых работах;

рабочие и мастера, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, учреждений и коллективов.

Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.

Независимо от возраста пенсия назначается:

работникам авиации и летно-испытательного состава;

работникам образования, здравоохранения, а также социального обеспечения, в домах-интернатах для престарелых, людей с инвалидностью и специальных службах;

спортсменам;

артистам театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга которых на соответствующих должностях составляет по меньшей мере:

25 лет (по состоянию на 1 апреля 2015 года);

25 лет 6 месяцев (по состоянию на 31 декабря 2015 года);

26 лет 6 месяцев (по состоянию на 11 октября 2017 года).

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