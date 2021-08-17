Кто имеет право на пенсию по выслуге лет

Кроме обычной пенсии по возрасту, некоторые украинцы могут претендовать на пенсию по выслуге лет. Обычно для ее получения нужен специальный стаж, который может быть гражданским или военным. Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.
Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда (ПФУ), передает сайт Сегодня.
Пенсия по возрасту и пенсия за выслугу лет имеют разную природу и основания для назначения.
Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют:
Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.
Независимо от возраста пенсия назначается:
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют лица, выслуга которых на соответствующих должностях составляет по меньшей мере:
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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