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Самый старый банк мира могут скоро продать после провала стресс-тестирования

Самый старый банк мира могут скоро продать после провала стресс-тестирования

После того как самый старый банк мира, Banca Monte dei Paschi di Siena в Италии, показал худшие результаты среди европейских банков, его может приобрести UniCredit – для этого рассматривается выпуск акций на 3 миллиарда евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Banca Monte dei Paschi di Siena был основан еще в 1472 году. В конце июля появились результаты стресс-тестирования европейских банков, где Banca Monte показал худшие результаты.

Оно показало, что, несмотря на многочисленные докапитализации и попытки оздоровления банка, длительная рецессия до 2023 года может полностью уничтожить его капитал.

Сейчас один из крупнейших банков Италии UniCredit ведет переговоры с властями о выкупе Banсa Monte. Однако при одном условии – правительство оставляет себе все “плохие” кредиты. Италия национализировала банк в 2017 году.

Bloomberg отмечает, что выполнение условий, определенных UniCredit, может стоить налогоплательщикам 10 млрд евро.

Для того, чтобы усилить финансовое положение банка перед выкупом, правительство рассматривает возможность продажи акций стоимостью 3 млрд евро. Бумаги сначала предложат действующим акционерам банка. Окончательное количество акций, которые предложат инвесторам, может меняться в зависимости от результатов аудита UniCredit.

В рамках соглашения итальянское правительство может также получить часть акций UniCredit без права голосования

По материалам Економічна Правда
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