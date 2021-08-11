Межбанк: курс доллара начал неожиданно расти

Старания Нацбанка последних дней по выкупу излишка предложения доллара на торгах и сдерживания этим быстрого укрепления гривны – не прошли даром. Сегодня спрос на валюту на межбанке уже превышал предложение даже с учетом периода пиковых проплат налогов у клиентов. И при неплохой статистике торгов (еще до 15 часов только по Bloombreg прошло операций на сумму свыше $165 млн) – курс доллара вырос на 5 копеек с 26,60/26,62 до 26,65/26,67 гривен, а евро на 11 копеек — с 31,07/31,09 до 31,18/31,20.
Поскольку спрос превышал предложение, Нацбанку даже не пришлось появляться на торгах с выкупом дешевых предложений. Регулятор не провоцировал своими операциями в четверг дополнительный рост котировок. За него сегодня это сделали сами клиенты-покупатели. В выигрыше от этой ситуации остались крупные экспортеры, продающие валютную выручку для расчетов с государством по налогам, и спекулянты, которые активно зарабатывали на росте курса как доллара, так и евро.
Мы не склонны рассматривать данный рост курса как что-то особенное и тревожное, а трактуем происходящее просто как коррекцию котировок доллара после почти недельного постепенного проседания.
Ход торгов:
Спрос превышал предложение и с утренних 26,60/26,62 гривен доллар вырос до 26,63/26,65 к 11 часам и до 26,655/26,675 гривен к полудню. Ажиотажа по покупке валюты не было, но небольшой перевес покупателей все же повлиял на настроения участников рынка.
С 11 до 15 часов большинство крупных продавцов закрыли свои сделки, получили гривну от продажи валюты и даже успели проплатить налоги. Сложнее складывались дела у покупателей. Некоторые из них в самом начале думали, что курс снова будет падать и не спешили заключать сделки. Лишь к 12 часам они поняли, что сегодня не их день и стали закрываться уже по текущему курсу.
К обеду котировки дошли до отметки 26,64/26,66 гривен. И затем с небольшими отклонениями уже пробыли в этом коридоре почти до 15:00 при шатком равновесии спроса и предложения. Но к концу сессии спрос все же незначительно опять вырос и продавцам удалось еще чуть подтянуть курс до 26,65/26,67 гривен за доллар к завершению торгов.
Главные события 19 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день вырос на 5 копеек – с утренних 26,60/26,62 до 26,65/26,67 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6475 гривен, а официальный курс на 20 августа 2021 года установлен на уровне 26,6504 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,65 / 26,67
евро – 31,18 / 31,20
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1679 / 1,1681
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