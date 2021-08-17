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В Украине темпы развития солнечной электроэнергетики замедлились в 2,5 раза

В Украине темпы развития солнечной электроэнергетики замедлились в 2,5 раза

В Украине в январе-мае 2021 года ввели в эксплуатацию 257,4 МВт мощностей солнечных электростанций, что в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ.

За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 250 МВт наземных СЭС и 7 МВт солнечных электростанций, установленных на фасадах или крышах домов. При этом за аналогичный период 2020 года в эксплуатацию было введено СЭС общей мощностью 686 МВт.

В целом ввод новых мощностей возобновляемой энергетики в 2021 году сократился более чем на четверть. За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено всего 554 МВт новых мощностей, в то время как за аналогичный период прошлого года — 744 МВт.

Развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса. Правительство нарушило обязательства по оплате «зеленой» электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд гривен.

По материалам Главком
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