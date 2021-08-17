В госбюджет за один день поступило более 18 млрд грн от налогоплательщиков

За 18 августа 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 18,2 млрд грн платежей.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Наибольшая сумма — 15,9 млрд грн уплачена налогоплательщиками по налогу на прибыль предприятий по сроку уплаты в августе этого года.

«Государственная налоговая служба Украины благодарит всех плательщиков за добросовестное отношение к своей гражданской обязанности и честную уплату налогов. Это обеспечивает высокий уровень поступлений в бюджет, социальные гарантии и экономическую безопасность Украины. Залог успеха страны — в общественном согласии, высокой ответственности, в объединении усилий для создания развитого, социально ориентированного, правового общества», — отметили в ГНС.