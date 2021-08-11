В Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиков

В Киеве в рамках спецоперации полиция ликвидировала международный канал поставки поддельных денег.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Отмечается, что в состав группировки входили 10 человек. Они специализировались на доставке и сбыте фальшивых долларов США, которые переправлялись в Украину из Турции через территорию оккупированного Крыма.
По данным следствия, для сбыта фальшивых денег группировка создала канал в одном из мессенджеров. Там ее участники принимали заказы и вели переписку с «покупателями». Подделки доставлялись заказчикам через почтовые отделения или при личной встрече. Стоимость фальшивок варьировалась от 50 до 60% от номинала и зависела от заказанной партии.
Фото: Нацполиции
Банду задержали во время передачи клиентам 10 тысяч фальшивых долларов. К проведению спецоперации было привлечено более 100 правоохранителей. Силовую поддержку обеспечивали бойцы подразделений КОРД и ТОР.
В рамках уголовного производства было проведено 14 обысков. Они прошли в Киеве, Харькове, Мариуполе и Кривом Роге. У фигурантов изъято более 30 тысяч фальшивых долларов, средства связи и автотранспорт. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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