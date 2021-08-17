0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Китайский алгоритм машинного зрения впервые превзошёл людей в распознавании образов

Китайский алгоритм машинного зрения впервые превзошёл людей в распознавании образов

Новые данные по соревнованию Visual Question Answering (VQA) Challenge 2021 по распознаванию образов машинными алгоритмами выявили несомненного лидера — компанию Alibaba и её модель AliceMind.

Китайский алгоритм превзошёл не только алгоритм Microsoft, но также оказался сообразительнее человека. Точность работы алгоритма составила 81,26 %, а точность человека — 80,83 %.

В соревнованиях VQA Challenge 2021 использовалось свыше 250 тысяч изображений, после изучения которых требовалось ответить на 1,1 млн текстовых вопросов об увиденном. Машинный алгоритм компании Alibaba справился с заданием лучше всех и лучше людей.

Пока разница между машиной и человеком не очень большая, но со временем разрыв будет расти. К тому же, что критически важно, алгоритм может работать круглосуточно с одинаковой погрешностью, тогда как человек быстро снизит концентрацию внимания уже после пары–тройки часов работы.

В компании Alibaba считают, что алгоритм не вытеснит человеческий труд, но сможет убрать из него рутину. Например, компьютерное зрение сможет проводить первичный медицинский анализ, не отвлекая врачей от их главной обязанности — ставить точный диагноз.

Также алгоритм распознавания поможет развить автоматическое вождение транспорта и улучшить поиск на тех же сайтах электронной коммерции, что уже сегодня реализуется в том или ином объёме.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.