Латвия вводит субсидии на приобретение новых и подержанных электромобилей

Латвия приняла решение ввести субсидии на приобретение новых и подержанных электромобилей.

Об этом сообщает Electrive.

Отмечается, что покупку новых электромобилей страна будет субсидировать в размере 4 500 евро с начала 2022 года, а покупку старых электромобилей и новых гибридных автомобилей – 2 250 евро.

Срок действия программы установлен на два года, то есть до конца 2023 года или до исчерпания средств. При покупке нового электромобиля или гибридного автомобиля планируется одновременно оказать поддержку списанию существующего автомобиля. В случае утилизации старого автомобиля субсидия увеличивается на 1000 евро.

Кроме того, планируется, что в регламент конкурса будет включено условие о том, что коммерсант – продавец электромобилей должен предложить покупателю (резиденту) программу, которая имеет дополнительный стимулирующий эффект (скидка, привлекательный лизинг и прочее).

Однако существует ряд условий, например, цена автомобиля не может превышать 50 тысяч евро без налога на добавленную стоимость (НДС), и покупатель не сможет продать автомобиль в течение четырех лет.

Существуют также требования к минимальному пробегу: новый электромобиль должен проезжать не менее 15 тысяч километров в год, примерно 40 километров в день или 80 тысяч км в течение четырех лет. Если пробег будет меньше, часть государственной помощи придется вернуть. И еще один момент: государство передает субсидию продавцу автомобилей, а не покупателю.