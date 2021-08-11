Nvidia заверила в успешном завершении сделки по покупке производителя чипов Arm

Американский производитель видеокарт Nvidia рассчитывает на завершение сделки по приобретению производителя микросхем Arm. В компании уверены, что сделка состоится после признания ее преимуществ для отрасли регуляторами, передает CNBC со ссылкой на заявление компании, приуроченное к ее отчету за второй квартал.

«Хотя некоторые лицензиаты Arm выразили озабоченность или возражали против сделки, а обсуждения с регулирующими органами занимают больше времени, чем первоначально предполагалось, мы уверены в сделке и в том, что регулирующие органы должны признать преимущества приобретения для Arm, ее лицензиатов и отрасли», — говорится в заявлении Nvidia.

В прошлом году Nvidia заявила, что планирует купить британского производителя микросхем Arm за $40 млрд в деньгах и акциях. Против этой сделки выступали некоторые конкуренты Nvidia, которые опасались, что могут потерять доступ к технологиям Arm, отмечали The Wall Street Journal и Financial Times. Разработки Arm используют в своих продуктах, в частности, Samsung, Apple и Intel.

Nvidia в своем отчете за второй квартал превзошла консенсус-оценки аналитиков Уолл-стрит по опросам Refinitiv. Так, скорректированная прибыль в пересчете на акцию составила $1,04 против ожидавшихся $1,01. Выручка компании выросла до $6,51 млрд против прогнозируемых $6,33 млрд.

В третьем квартале Nvidia рассчитывает на выручку в размере $6,8 млрд, консенсус-прогноз Refinitiv — $6,5 млрд. Выручка Nvidia выросла на 68% в годовом исчислении в течение квартала. В предыдущем квартале продажи выросли на 84%. Компания также отчиталась о продажах видеокарт для майнинга криптовалюты на $266 млн при ожидаемых $400 млн.