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Toyota может сократить производство автомобилей в сентябре на 40%

Toyota может сократить производство автомобилей в сентябре на 40%

В сентябре Toyota сократит производство своих автомобилей по всему миру на 40% по сравнению с предыдущими планами, пишет Nikkei.

Согласно июльскому прогнозу, компания рассчитывала произвести в следующем месяце около 900 000 автомобилей, однако из-за проблем с поставками чипов сократила их плановое количество до 500 000.

В результате производство Toyota в сентябре будет значительно ниже, чем в этом же месяце прошлого года, когда спрос начал восстанавливаться после пандемии. Тогда Toyota выпустила 840 000 автомобилей, уточняет издание.

Из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц, пишет Nikkei. По данным издания, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, из-за которого увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.

На фоне новостей о сокращении производства акции Toyota упали на 4,7%, пишет Bloomberg. Представитель Toyota отказался от комментариев.

По материалам Forbes
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